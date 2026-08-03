Furto sacrilego al Santuario della S.S. Mediatrice di Troia: rubate le corone della Madonna e del Bambino

TROIA (FOGGIA) – Un grave episodio ha colpito nella notte la comunità di Troia. Ignoti hanno forzato il portone d’ingresso del Santuario della Santissima Mediatrice, profanando la statua della Madonna e portando via le corone poste sul capo della Vergine e del Bambino Gesù.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Troia, Francesco Caserta, che ha espresso il profondo sdegno dell’intera comunità. «È un atto vile. Questa notte la nostra comunità è stata profondamente ferita. Non si tratta soltanto di un furto, ma di un gesto gravissimo, un’offesa che colpisce la nostra storia, la nostra devozione e la nostra identità», ha dichiarato il primo cittadino.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Il sindaco ha quindi rivolto un appello agli autori del gesto affinché restituiscano quanto sottratto. «Il valore di quelle corone non è quello dell’oro, dell’argento o delle pietre preziose. Il loro vero valore è quello immenso che rappresentano per il popolo di Troia: un simbolo di fede, di speranza e di appartenenza che nessuno ha il diritto di profanare.»

Infine, Caserta ha invitato chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili a collaborare con gli investigatori, contattando tempestivamente le autorità competenti. Le indagini sono in corso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’entità del bottino né sull’identità degli autori del furto.

Lo riporta l’Ansa Puglia.