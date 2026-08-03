Il grande funk internazionale dei Butter Funk Family arriva a Foggia: appuntamento il 5 agosto a La Magione

FOGGIA – Dopo il successo del concerto di Roberto Colella, prosegue “Lunatica a La Magione”, la rassegna musicale che anima le serate estive nella suggestiva cornice della Magione di Tenimento. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21.36, porterà a Foggia tutta l’energia del funk, del soul e dell’R&B con l’attesissima esibizione dei Butter Funk Family.

Il collettivo internazionale è guidato da Printz Board, musicista, produttore e due volte vincitore del Grammy Award, noto per il suo lavoro con i Black Eyed Peas. La band è attualmente impegnata in un tour europeo di venti date per presentare il nuovo EP “FACTS”, un progetto che sta raccogliendo consensi nelle principali città del continente.

Dopo le tappe di Roma, Monaco, Londra e altre capitali europee, il tour farà tappa anche a Foggia, offrendo al pubblico un’occasione rara per assistere dal vivo a uno dei progetti più originali e coinvolgenti nati dall’universo creativo dei Black Eyed Peas.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza della special guest Alana Hil, giovane artista soul dalla carriera internazionale e forte di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Durante il concerto presenterà alcuni brani tratti dal suo prossimo progetto discografico, “Diaries of a Common Woman”.

Lo spettacolo promette di essere un’esperienza completa: musica dal vivo, groove travolgente e sonorità che invitano a ballare, in uno scenario all’aperto tra i più suggestivi della provincia.

I biglietti, al costo di 25 euro, comprendono un calice di vino oppure una bevanda e sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna: www.lunaticamagione.it.

Informazioni utili

La Magione di Tenimento si trova a Foggia, in via Trinitapoli km 4. È disponibile un parcheggio interno fino a esaurimento dei posti; successivamente sarà possibile sostare lungo la strada adiacente. Durante la serata sarà inoltre possibile degustare vini, bevande e specialità gastronomiche.

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