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Home // Prima pagina // Incidente sulla Terni-Rieti, sei morti: tre vittime sono umbre. Oltre 30 i feriti

INCIDENTE MORTALE Incidente sulla Terni-Rieti, sei morti: tre vittime sono umbre. Oltre 30 i feriti

Secondo una prima ricostruzione, le persone a bordo del camper stavano facendo ritorno da un motoraduno in Abruzzo

dal profilo Facebook del sindaco di Massa, Francesco Persiani, relativo alle due vittime toscane nell'incidente di Terni

dal profilo Facebook del sindaco di Massa, Francesco Persiani, relativo alle due vittime toscane nell'incidente di Terni - FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Prima pagina //

TERNI – È di sei morti e oltre trenta feriti il tragico bilancio del gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti, al confine tra Umbria e Lazio. Nello scontro frontale tra un pullman turistico e un camper hanno perso la vita tre cittadini umbri, una coppia di Massa Carrara e una donna romana. Per un’altra persona è stata dichiarata la morte cerebrale.

Secondo una prima ricostruzione, le persone a bordo del camper stavano facendo ritorno da un motoraduno in Abruzzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con il bus che trasportava un gruppo di turisti diretti alla Cascata delle Marmore.

Tra le vittime umbre figurano Giampiero Colasanti, 68 anni, artigiano di Narni, la compagna Daniela Bellanca, 59 anni, anch’essa di Narni, e Federico Romualdi, 49 anni, autista ternano del pullman.

Hanno inoltre perso la vita i coniugi Paolo Cosci e Graziella Baldini, entrambi 61enni e residenti a Massa Carrara, e Stefania Laurenzi, 59 anni, di Roma. La donna viaggiava insieme al marito, ricoverato in condizioni gravissime, e alle due figlie, entrambe trasferite all’ospedale di Rieti.

Dei 34 feriti soccorsi nelle ore successive all’impatto, una quindicina resta ricoverata. Le persone con lesioni meno gravi sono già state dimesse, mentre tre feriti risultano in condizioni gravissime.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi al centro dell’inchiesta vi è quella che il camper abbia invaso la corsia opposta durante un violento nubifragio che stava interessando la zona al momento dello schianto.

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni gravissime per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Per fornire assistenza ai familiari delle persone coinvolte, la Prefettura di Terni ha attivato il numero 0744 480458, presidiato dal personale della Direzione regionale Salute. Lo riporta ANSA.

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