COLLI SUL VELINO (RI) – Emergono le prime identità delle vittime del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la superstrada Terni-Rieti, all’altezza di Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Il bilancio è di almeno sette morti dopo lo scontro tra un camper e un autobus, nel quale sono rimaste coinvolte anche due automobili.

Tra le persone decedute ci sono Giampiero Colasanti, 68 anni, Daniela Bellanca, 62 anni, e Federico Romualdi, 49 anni, uno dei conducenti dell’autobus.

Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca

Giampiero Colasanti, artigiano di Narni, era una figura molto conosciuta e stimata nella sua comunità. Soprannominato “Scintilla”, da anni collaborava all’organizzazione della Corsa all’Anello, storica rievocazione medievale della città. L’associazione lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio, definendolo un punto di riferimento della manifestazione per il suo impegno nella segreteria tecnica, nel coordinamento degli stalli e come capo scorta del corteo storico del Terziere Santa Maria. Vengono sottolineate la sua disponibilità, la precisione e le competenze tecniche che aveva sempre messo al servizio dell’evento.

Con lui viaggiava la compagna Daniela Bellanca, 62 anni, commessa presso il punto vendita Superconti di Berardozzo. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava rientrando a Narni dopo un breve soggiorno in Abruzzo. Tra le vittime figura anche Federico Romualdi, 49 anni, uno dei due autisti dell’autobus coinvolto nell’incidente. Residente a Torreorsina, frazione di Terni, lavorava da poco tempo per l’azienda di trasporti Troiani.

Le altre vittime

Le autorità non hanno ancora diffuso l’identità delle altre quattro persone decedute. Secondo le informazioni disponibili, tra loro ci sarebbero il secondo conducente del bus e alcuni passeggeri del mezzo.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al violento impatto. Lo riporta tgsky24.it.