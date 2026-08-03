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“Jazz al tramonto” conquista Torre Alemanna tra musica, storia e sapori della legalità

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Stato news //

“Jazz al tramonto” conquista Torre Alemanna tra musica, storia e sapori della legalità
Tanta partecipazione ai due Apericena in terrazza insieme ai prodotti della coop. Altereco

Musica, storia e sapori della legalità. Un pieno di presenze e partecipazione a Torre Alemanna grazie ai due eventi di “Jazz al tramonto – Apericena in terrazza”, le serate di condivisione e socialità, alla scoperta del nostro territorio e delle eccellenze enogastronomiche a Km 0 del territorio di Capitanata. I momenti si sono svolti presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che ha trasformato la terrazza di Torre Alemanna in una sala a cielo aperto in cui lasciarsi accompagnare da un concerto di musica jazz, affiancato dai sapori di legalità realizzati dalla cooperativa sociale Altereco sui beni confiscati alla mafia di Terra Aut e Michele Cianci.

Ospiti degli aperitivi sono stati Antonio Simone Trio che ha presentato “The songs everyone Knows”, un viaggio tra i grandi classici del jazz e non solo, per far trascorrere piacevoli momenti sulla terrazza medievale dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. Hanno suonato: Antonio Simone, piano & keyboards; Luciano Pannese, contrabbasso; Marcello Spallucci, batteria. «Dietro ogni evento c’è tanta cura: dall’allestimento degli spazi alla volontà di rendere ancora più accogliente e confortevole un luogo già straordinario. Ogni dettaglio è pensato per dare il benvenuto, coccolare e far sentire a casa chi sceglie di condividere con noi momenti di convivialità, bellezza e benessere» dice Loredana Riccetti, operatrice culturale di Frequenze.

Le due serate proposte, quindi, sono state una nuova occasione per conoscere più da vicino la storia del monumento che oggi ospita il Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo. Testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte restituite a cittadini e turisti, che possono essere riscoperte partecipando anche ad iniziative come quella di “Jazz al tramonto”.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al 392.9927977 o inviare una mail all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it

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