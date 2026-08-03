“La difesa è sempre legittima”. Successo della campagna di Futuro Nazionale a Foggia nello scorso fine settimana

FOGGIA– Grande partecipazione per la campagna sulla “difesa sempre legittima” promossa a livello nazionale da Futuro Nazionale e organizzata sul territorio foggiano da Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Foggia 53, indicato come il secondo comitato in Italia per numero di iscritti.

Nel corso dello scorso fine settimana sono stati distribuiti in città cinquemila volantini dedicati al tema della sicurezza e della tutela dei cittadini. L’iniziativa ha coinvolto anche i Comitati Costituenti della provincia di Lucera, presenti nella giornata di sabato, e di Ascoli Satriano, impegnati domenica.

«Ringraziamo i cittadini che, nonostante il caldo torrido e i giorni festivi, hanno mostrato interesse e sostenuto pienamente la nostra iniziativa», ha dichiarato Russo, sottolineando la risposta ricevuta durante i momenti di confronto nelle strade cittadine.

Secondo il referente di Futuro Nazionale, l’attività sul territorio vuole rappresentare un segnale di attenzione verso le problematiche legate alla sicurezza urbana.

«Mentre il centrodestra locale fa notizia soltanto per polemiche interne e per rivendicare paternità o legittimità discutibili – afferma Russo – Futuro Nazionale si preoccupa invece unicamente dei cittadini, mantenendo una netta distanza da dinamiche e personalismi che non ci appartengono».

Particolare attenzione è stata dedicata al Quartiere Ferrovia, dove i rappresentanti del movimento hanno raccolto testimonianze e segnalazioni dei residenti.

«Abbiamo ascoltato direttamente le lamentele e l’esasperazione delle persone che si sentono abbandonate dallo Stato e da un’Amministrazione Comunale assente», ha aggiunto Russo, criticando le scelte dell’amministrazione cittadina e denunciando quella che definisce una mancanza di attenzione verso le esigenze quotidiane dei residenti.

Nel mirino anche il tema della possibile realizzazione di una moschea a Foggia, rispetto alla quale il movimento ribadisce la propria contrarietà.

«Piuttosto che una integrazione di facciata – sostiene Russo – proponiamo la remigrazione dei soggetti che non rispettano le regole e le leggi del nostro Stato».

Futuro Nazionale annuncia inoltre la prosecuzione delle iniziative a partire dal primo fine settimana di settembre, con nuove campagne dedicate alla sicurezza e alla questione della moschea.

L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere diecimila firme entro Natale, da consegnare al sindaco di Foggia.

«Continueremo le nostre battaglie a contatto diretto con i cittadini», conclude Massimo Russo.