Lucera celebra Santa Maria Patrona con un agosto di riti, musica e tradizione (nomi, eventi). C’è Sal Da Vinci

LUCERA (FG) – Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, con un programma che racconta la tradizione e la devozione della comunità lucerina. “Anche quest’anno – afferma il presidente del Comitato Feste Patronali, Francesco Finizio – abbiamo costruito un calendario che, a partire dai giorni che precedono il triduo del 14, 15 e 16 agosto, unisce riti, storia e musica, valorizzando la partecipazione dei quartieri e delle realtà cittadine”.

Dal 3 al 16 agosto, UTÓ – Lo Spazio della Luce APS ospita la collettiva di arte contemporanea “Expectatio: Uardànn’ a Santa Marije“. L’11 agosto, alle 20.00, al Circolo Unione, sarà presentata l’opera “Santa Maria Patrona di Lucera” del Maestro René, mentre il giorno 13, sempre alle 20.00, il Museo Diocesano inaugurerà la mostra “I segni del Serafico“. Dal 5 al 13 agosto, la Basilica Cattedrale accoglierà la novena in preparazione alla festa.

Dal 7 al 9, la Fortezza Svevo Angioina farà da cornice al Villaggio Medievale e alla rievocazione dell’assedio angioino del 1268-1269, a cura dell’APS 5 Porte Storiche di Lucera. Il 12 agosto, alle 21.00, l’Anfiteatro Romano ospiterà il Torneo delle Chiavi, mentre il giorno 13, dalle 18.00, il centro storico accoglierà il Corteo Storico. La stessa sera, alle 23.30, il Castello sarà illuminato dal tradizionale Incendio della Fortezza.

L’11 agosto, alle 22.00, Piazza Duomo si accenderà con le luminarie della festa, accompagnate dal concerto The Family Affair – Live Band.

Nei giorni del triduo, la città sarà animata dalla presenza del Complesso Bandistico Città di Lucera, della Sveva Small Band e della Bassa Musica di Molfetta, protagonisti del tradizionale giro nei quartieri. In Piazza Duomo, il Complesso Bandistico Città di Lucera diretto dal Maestro Antonello Ciccone proporrà i consueti trattenimenti musicali nelle mattinate del 14, del 15 e del 16.

nei giorni dal 13 al 16, in Viale Ferrovia, sarà attivo il Luna Park della Ditta Alberini Germano.

La giornata del 14 agosto si aprirà con le celebrazioni religiose in Cattedrale e proseguirà alle 19.30 con i Vespri Solenni e la Consegna delle Chiavi della Città a Santa Maria Patrona, presieduti dal Vescovo Giuseppe Giuliano. A seguire, in Piazza Duomo, si terrà la storica processione del Simulacro dell’Assunta, con l’atto di affidamento della città alla Vergine e la solenne benedizione episcopale.

In serata la città ospiterà tre appuntamenti musicali in contemporanea: Ottanta Bit in Piazza Gramsci, Sud Folk in Piazza della Repubblica e la King of Pop – Michael Jackson Tribute Band in Piazza Duomo.

Tra il 14 e il 15, a mezzanotte, la Cattedrale accoglierà la suggestiva “Serenata a Maria“, con la Corale “Santa Cecilia – don Eduardo Di Giovine” e i cori parrocchiali.

Il 15 agosto si terranno il Solenne Pontificale e la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti. Alle 21.30 Piazza Duomo ospiterà il concerto “Your Song” con Luciana Negroponte e la Melos Orchestra.

Mentre, sempre alle 22.00, in Piazza Matteotti, è atteso il concerto di Sal Da Vinci. A seguire, Dj Set in Piazza Duomo.

Il 16 agosto, alle 11.30, al Circolo Unione avrà luogo, alla presenza delle Autorità ecclesiastiche e civili, la benedizione dell’opera “San Francesco Antonio Fasani Compatrono” di Andrea Petrillo, donata alla Città dal Rotary Club di Lucera.

Dalle 19.00 si svolgerà la processione del Simulacro di Santa Maria Patrona lungo il tradizionale percorso cittadino. In Piazza Duomo, alle 22.00, è previsto il trattenimento musicale con I Tre Tenori – Il Trio Caruso, a cura dell’Orchestra di Fiati Città di Lucera diretta dal Maestro Antonello Ciccone. Contemporaneamente, in Piazza Matteotti, si esibirà Fred De Palma. In chiusura della festa, al termine del concerto, è previsto lo spettacolo dei tre fuochi pirotecnici in zona Anfiteatro.



