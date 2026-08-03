Manfredonia, nasce Ózze: dalla protesta all'azione. Due giorni per ripulire la città e costruire una rete civica

MANFREDONIA – C’è chi si limita a denunciare il degrado e chi prova a trasformare l’indignazione in partecipazione. È da questa idea che nasce Ózze s.p.a., il nuovo comitato spontaneo di cittadini che venerdì 7 e sabato 8 agosto si presenterà ufficialmente alla città con due appuntamenti dedicati alla cura degli spazi pubblici e alla costruzione di una comunità civica sempre più attiva.

Il nome richiama un’espressione tipica del dialetto manfredoniano pronunciata davanti a qualcosa di sporco o trascurato. Da qui l’acronimo che sintetizza il metodo del gruppo: Segnala, Partecipa, Agisci. Tre parole che rappresentano un percorso preciso: documentare le situazioni di degrado, coinvolgere cittadini e associazioni e trasformare le segnalazioni in interventi concreti.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle 19 sulla terrazza dell’InfoPoint di Manfredonia. Sarà il momento ufficiale di presentazione del progetto, durante il quale saranno illustrati gli obiettivi dell’iniziativa, le modalità di partecipazione e le prossime attività. All’incontro prenderanno parte anche il sindaco Domenico La Marca e l’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche Rita Valentino. L’evento gode del patrocinio del Comune di Manfredonia.

La serata avrà anche un forte valore simbolico. Il comitato consegnerà infatti un attestato di merito ai bambini che nei giorni scorsi hanno spontaneamente raccolto i rifiuti abbandonati nel proprio quartiere. Un gesto semplice ma significativo che ha attirato l’attenzione della comunità e che gli organizzatori hanno scelto di valorizzare come esempio di senso civico.

«Ózze nasce per trasformare un’esclamazione di indignazione in un gesto di responsabilità», spiegano i promotori. «Non vogliamo limitarci a dire che qualcosa non va, ma costruire collaborazione concreta tra cittadini, associazioni e istituzioni».

Alle parole seguiranno immediatamente i fatti. Sabato 8 agosto, con ritrovo alle 6 del mattino nell’area del mercato settimanale di via Scaloria, si svolgerà la prima raccolta collettiva dei rifiuti organizzata dal comitato. La scelta dell’orario anticipato è stata dettata dalle elevate temperature di questi giorni e consentirà ai volontari di operare in condizioni più favorevoli. L’iniziativa è aperta a tutti: cittadini, associazioni, parrocchie e gruppi organizzati. Le indicazioni operative saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del progetto.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, non è soltanto restituire decoro a un’area della città, ma promuovere un modello stabile di partecipazione civica. La pulizia diventa così il punto di partenza di un percorso più ampio, fondato sul monitoraggio condiviso delle criticità e sul dialogo con istituzioni e realtà del territorio.

Con Ózze, Manfredonia prova dunque a sperimentare una nuova forma di cittadinanza attiva, nella convinzione che la cura degli spazi comuni non possa essere affidata esclusivamente alle amministrazioni, ma richieda il contributo responsabile dell’intera comunità