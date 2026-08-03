MANFREDONIA – Proseguono gli interventi per migliorare l’accessibilità e rendere gli spazi pubblici sempre più inclusivi.
Nei giorni scorsi, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici, sono stati realizzati nuovi stalli di sosta riservati alle persone con disabilità in alcune aree della città particolarmente frequentate da cittadini e famiglie.
Gli spazi dedicati sono stati predisposti nel parcheggio antistante la Piscina Comunale “ICOS Sporting Club”, presso la Scuola dell’Infanzia “Parco Pellegrino”, appartenente all’Istituto Comprensivo “Don Milani Uno+Maiorano”, e nelle vicinanze del parco giochi “Don Beppe Diana – Parco Giochi dell’Orso”.
L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra la Garante della Disabilità del Comune di Manfredonia e l’Amministrazione comunale, rappresenta un ulteriore passo verso una città più attenta ai diritti delle persone con disabilità e all’eliminazione delle barriere che possono limitare la piena fruizione degli spazi pubblici.
«Un altro piccolo passo per facilitare la vita di molti e rendere la città più inclusiva», si legge nel messaggio diffuso dal Garante della Disabilità del Comune di Manfredonia, Michele Gianluca Giordano, che ha inoltre espresso un ringraziamento all’Amministrazione comunale per la collaborazione dimostrata nella realizzazione dell’intervento.
L’installazione dei nuovi stalli riservati si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere l’accessibilità urbana e a garantire una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani delle persone con disabilità, attraverso interventi concreti capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita della comunità.