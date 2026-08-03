Edizione n° 6146

BALLON D'ESSAI

INCHIESTA // Bari, aggressione al Parco Rossani: arrestata e posta ai domiciliari l’addetta ai bagni
2 Agosto 2026 - ore  11:40

CALEMBOUR

BILANCIO // Crollo della palazzina a Messina, sale a tre il bilancio delle vittime: identificata Alessandra Frazzica
2 Agosto 2026 - ore  09:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, “operazione verità” sui 50mila euro pubblici: Ugo Galli chiede trasparenza

CIAMBO' Manfredonia, “operazione verità” sui 50mila euro pubblici: Ugo Galli chiede trasparenza

Il consigliere comunale di Manfredonia sollecita chiarimenti sull’utilizzo delle risorse destinate all’iniziativa

Manfredonia, “operazione verità” sui 50mila euro pubblici: Ugo Galli chiede trasparenza

Ugo Galli - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – “Operazione verità”. È questo il messaggio lanciato dal consigliere comunale Ugo Galli, che ha chiesto maggiore trasparenza sull’impiego di 50mila euro di fondi pubblici destinati al progetto Ciambò.

Attraverso una richiesta formale inviata al Comune, il consigliere ha sollecitato chiarimenti sulle modalità di utilizzo delle risorse economiche, ribadendo la necessità di garantire massima chiarezza nell’interesse della collettività.

«Chiediamo trasparenza assoluta per quanto riguarda l’impiego dei cinquantamila euro pubblici – evidenzia Galli – esclusivamente nell’interesse della comunità e senza alcun coinvolgimento di operatori economici, lavoratori, collaboratori o cittadini che abbiano inteso partecipare all’iniziativa».

L’iniziativa del consigliere comunale nasce dalla volontà di conoscere nel dettaglio le procedure adottate, le scelte amministrative effettuate e la destinazione delle somme stanziate.

Galli richiama inoltre il principio della trasparenza amministrativa come elemento fondamentale nel rapporto tra istituzioni e cittadini, sottolineando l’importanza di rendere pubbliche tutte le informazioni relative alla gestione delle risorse collettive.

«La legalità comporta, in primo luogo, chiarezza totale. Dimostratelo», è l’appello rivolto all’amministrazione comunale.

Ora si attende la risposta dell’ente, chiamato a fornire eventuali chiarimenti e a illustrare il percorso amministrativo seguito per la gestione del finanziamento destinato al progetto Ciambò.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO