Manfredonia, “operazione verità” sui 50mila euro pubblici: Ugo Galli chiede trasparenza

MANFREDONIA (FG) – “Operazione verità”. È questo il messaggio lanciato dal consigliere comunale Ugo Galli, che ha chiesto maggiore trasparenza sull’impiego di 50mila euro di fondi pubblici destinati al progetto Ciambò.
Attraverso una richiesta formale inviata al Comune, il consigliere ha sollecitato chiarimenti sulle modalità di utilizzo delle risorse economiche, ribadendo la necessità di garantire massima chiarezza nell’interesse della collettività.
«Chiediamo trasparenza assoluta per quanto riguarda l’impiego dei cinquantamila euro pubblici – evidenzia Galli – esclusivamente nell’interesse della comunità e senza alcun coinvolgimento di operatori economici, lavoratori, collaboratori o cittadini che abbiano inteso partecipare all’iniziativa».
L’iniziativa del consigliere comunale nasce dalla volontà di conoscere nel dettaglio le procedure adottate, le scelte amministrative effettuate e la destinazione delle somme stanziate.
Galli richiama inoltre il principio della trasparenza amministrativa come elemento fondamentale nel rapporto tra istituzioni e cittadini, sottolineando l’importanza di rendere pubbliche tutte le informazioni relative alla gestione delle risorse collettive.
«La legalità comporta, in primo luogo, chiarezza totale. Dimostratelo», è l’appello rivolto all’amministrazione comunale.
Ora si attende la risposta dell’ente, chiamato a fornire eventuali chiarimenti e a illustrare il percorso amministrativo seguito per la gestione del finanziamento destinato al progetto Ciambò.