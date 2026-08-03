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SICUREZZA Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89

Una cerimonia partecipata nel luogo della tragedia per trasformare il ricordo in un impegno concreto

Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89

Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Cronaca // Manfredonia //

MATTINATA – Un messaggio di memoria, responsabilità e prevenzione ha accompagnato la cerimonia di inaugurazione dei nuovi cartelli di sensibilizzazione dedicati alla sicurezza dei ciclisti, svoltasi domenica 2 agosto lungo la Strada Statale 89, nei pressi del luogo in cui il 9 luglio 2017 perse la vita Matteo Piemontese.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Mattinata insieme alla Polizia Locale e condivisa dalla famiglia Piemontese, ha portato all’installazione della segnaletica agli ingressi del territorio comunale, lungo le direttrici per Vieste, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. L’obiettivo è richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla presenza dei ciclisti e sull’obbligo di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza durante il sorpasso, contribuendo a diffondere una maggiore cultura del rispetto e della sicurezza stradale.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Bisceglia, la Polizia Locale, i familiari di Matteo, cittadini, amici e numerosi appassionati delle due ruote. Presenti anche Antonio Silvestri e Tiziana Vescera del Rodman Team di Vieste, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia.

Tra i momenti più toccanti della mattinata, lo scoprimento del primo cartello da parte del figlio Biagio Piemontese, seguito dalla benedizione impartita da don Luca Santoro, parroco della Parrocchia Santa Maria della Luce e vicario generale dell’Arcidiocesi. Un momento di raccoglimento che ha unito istituzioni, familiari e cittadini nel ricordo di Matteo.

L’iniziativa va oltre il valore simbolico della commemorazione: rappresenta un invito concreto a tutti gli utenti della strada a guidare con prudenza, rispettando chi sceglie la bicicletta come mezzo di sport, mobilità o svago.

Perché ogni cartello può diventare un richiamo alla responsabilità e ogni gesto di attenzione può contribuire a salvare una vita. Il ricordo di Matteo Piemontese continua così a vivere in un messaggio di speranza e di impegno collettivo affinché tragedie simili non si ripetano.

Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89
Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89

Tiziana Vescera

1 commento su "Mattinata ricorda Matteo Piemontese: inaugurati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulla SS 89"

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