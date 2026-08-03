Domani, martedì 4 agosto, Mattinata vivrà un pomeriggio e una serata ricchi di appuntamenti che uniranno sviluppo del territorio, riconoscimenti istituzionali, cultura e musica.

Il primo evento in programma è alle 17.30, con l’inaugurazione della nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo, in Corso Matino 235/237. L’apertura del nuovo presidio bancario rappresenta un ulteriore investimento della banca cooperativa sul territorio garganico, con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza a famiglie, imprese e comunità locali.

A seguire, spazio al momento istituzionale con la consegna del riconoscimento di “Cittadino dell’Anno” a Michele Di Bari, un tributo al suo impegno e al contributo offerto al territorio.

La serata proseguirà poi con la cultura nell’ambito della rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”. In piazza Madonna della Luce, alle 20.00, Gianfranco D’Adda e Walter Pistarini presenteranno il volume “Lavorare con un genio. Franco Battiato raccontato dai suoi artisti”, offrendo al pubblico un viaggio tra testimonianze e ricordi dedicati al grande cantautore siciliano.

A chiudere il programma, alle 21.30, sarà la performance sonora e multimediale “Io chi sono? – Invito al viaggio”, un concerto-omaggio ispirato all’universo artistico di Franco Battiato, pensato per celebrare uno dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Una giornata che si preannuncia intensa e partecipata, capace di coniugare crescita del territorio, memoria, cultura e spettacolo, confermando Mattinata come punto di riferimento per gli eventi dell’estate garganica.