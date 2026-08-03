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MONTE MORTALE Monte Sant’Angelo, incidente mortale sulla Statale 89: una vittima e due feriti. Le immagini

Lo schianto al chilometro 157 della “Garganica”. Traffico inizialmente regolato a senso unico alternato, poi la viabilità è stata ripristinata

Monte Sant’Angelo, incidente mortale sulla Statale 89: un morto e due feriti. Le immagini

Monte Sant’Angelo, incidente mortale sulla Statale 89: un morto e due feriti. Le immagini

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO, 3 agosto 2026 – Una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, prima delle ore 7, lungo la strada statale 89 “Garganica”, nel territorio di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

Il sinistro si è verificato in prossimità del chilometro 157,270 e, secondo le prime informazioni diffuse da Anas, ha coinvolto un’autovettura. Le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

A seguito dell’incidente, una corsia di marcia è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza della carreggiata. La circolazione è stata quindi regolata attraverso un senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti lungo il tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi, nella gestione del traffico e nelle operazioni necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Dopo la conclusione degli interventi, l’incidente è stato dichiarato risolto e la viabilità è tornata regolare.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato lo schianto. Anas ha rinnovato l’appello alla prudenza.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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