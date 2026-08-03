Notte Bianca a Manfredonia il programma completo del 7 agosto

LIVE MUSIC
01 – LOCANDA DEL CENTRO – Lucio e Lucio live duo
02 – LEVEL UP LOUNGE & BAR Will Diamond and Gianni Laporta Keyboard
03 – GIOELLERIA COSENTINO – Michele Bottalico & FadeOut
04 – TIM STORE – Pianobar Antonio Lorussi
05 – PIAZZA DUOMO – Senza Resa cover band Vasco Rossi
06 – PIAZZA DEL POPOLO – Ottanta bit
07 – LARGO DIOMEDE – Wild Sound acoustic duo, Luigia Ilenia Ciociola voce, Giuseppe Sepalone chitarra
08 – DOMINUS – Gio e il Trio Italiano
09 – CAFE DES ARTIST – Sofia della Bella e Gianni Colonna duo
10 – VIA MADDALENA – I Ragazzi/e della UMPF Music School
11 – VINIL – DJ Set in Vinile con DJ Erny e Dino Mione
12 – VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE – Dj set
13 – CIVICO5 – Dj set
14 – PIZZERIA AL CASTELLO / TOMMASINO – Notti Magiche musica 70/80/90 fino ai giorni nostri
SPETTACOLO ITINERANTE
01 – STREET BAND – Esibizione musicale per le vie del centro storico della street band “Back on Street band”
02 – ARTISTI DI STRADA – Show artisti di strada e Trampolieri per le vie del centro storico
ANIMAZIONE
01 – PIAZZA DEL POPOLO – Officina del Sorriso: truccabimbi, zucchero filato, mascotte cartoon e bolle di sapone
02 – PIAZZA DUOMO Piccoli per Sempre: Piccoli per Sempre: Baby Dance con divertente spettacolo di intrattenimento
03 – LARGO DIOMEDE – Party con Gheghè : ParkSport mini giochi, laboratori ricreativi, giochi giganti e bolle di sapone – Spettacolo di fuoco a cura di Dely De Marzo
04 – MONDADORI STORE – Letture a voce alta con le insegnanti: Dora De Cristofaro e Antonella Palladino
Vivere la città da un punto di vista diverso grazie ai due itinerari guidati Walking night Tours di “Manfredonia in Festa” con partenza da Infopoint in Piazzetta Mercato. Evento a cura della ASSOCIAZIONE PROLOCO MANFREDONIA
01 – LE ANTICHE MURA DEL CASTELLO – Un viaggio nella Manfredonia medievale, lungo il percorso delle antiche fortificazioni, tra castello, mura, monumenti e scorci che raccontano la nascita e l’evoluzione della città.
02 – L’ANTICO BORGO MARINARO – Un itinerario tra vicoli, mare e tradizioni, alla scoperta del quartiere più autentico della città, dove il racconto della comunità marinara incontra la storia, l’arte urbana e l’identità di Manfredonia.
FOOD
01 – SOTTOSCALA Panino con mortadella, tarallo e nodini
02 – DOMINUS – La Regina della Piazzetta: rosetta con mortadella, peperoni saltati e cipolla caramellata
03 – MOODY – Scrocchiaburger con insalata valeriana pulled pork home made fior di latte e chips di patate alla paprika
04 – CIVICO5 – Summer Ice drink
05 – CALAMARANDO – Panino smollicato con polpette di calamaro, melanzane e bisque di crostacei
06 – CALICE ROSA – Pen e pemedore: pomodorino strofinato, nodini, olive nostrane, filo d’olio evo
07 – GAUDIUM – Polpettine di polpo con maionese di cicala
08 – CUCINA URBANA – Panino con braciola sfilacciata al ragù Sipontino
09 – BOTTEGA SIGNORINI – Mini Kaiser con capocollo di Martina Franca, burrata e pomodoro ramato
10 – LOCANDA DEL CENTRO Montanarine napoletane: pizze fritta, salsa di pomodoro, formaggio e una fogliolina di basilico
11 – TUCSON – Panino con porchetta
12 – GINGER FOOD – Gin&Fico Drink
13 – BICCHIERI & TAGLIERI e CANTINE BORGHESI – Gin Tonic – Aperol Spritz e Campari Spritz
Prezzo unico per le pietanza è di 5 euro, non ci sono Ticket, il costo della singola pietanza va pagata dall’esercente. Il Piatto è da asporto e non da diritto al posto a sedere. (nota stampa).