Notte Bianca a Manfredonia il programma completo del 7 agosto

MANFREDONIA – Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00 torna la Notte Bianca di Manfredonia, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’estate, inserito nel ricco calendario del Manfredonia Festival 2026 e promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico di Manfredonia. L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.

14 Punti dedicati all’intrattenimento musicale tra band e Dj Set, Per una sera la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. 4 Postazioni dedicate all’animazione per i più piccoli tra Baby Dance, Giochi e Truccabimbi, spettacoli con Bolle e Mascotte. Il centro si animerà con artisti di strada, spettacoli di fuoco, trampolieri pensato per grandi e piccoli. 13 locali del centro proporranno un percorso dedicato ai sapori del territorio con street food al prezzo simbolico di 5 euro.

Ed infine letture a cielo aperto e la riscoperta del patrimonio storico e culturale della città grazie ai due Walking Tours organizzati dalla ProLoco Manfredonia, in programma con due partenze distinte alle 21:00 ed alle 22.15.

Ecco il programma:

LIVE MUSIC 01 – LOCANDA DEL CENTRO – Lucio e Lucio live duo 02 – LEVEL UP LOUNGE & BAR Will Diamond and Gianni Laporta Keyboard 03 – GIOELLERIA COSENTINO – Michele Bottalico & FadeOut 04 – TIM STORE – Pianobar Antonio Lorussi 05 – PIAZZA DUOMO – Senza Resa cover band Vasco Rossi 06 – PIAZZA DEL POPOLO – Ottanta bit 07 – LARGO DIOMEDE – Wild Sound acoustic duo, Luigia Ilenia Ciociola voce, Giuseppe Sepalone chitarra 08 – DOMINUS – Gio e il Trio Italiano 09 – CAFE DES ARTIST – Sofia della Bella e Gianni Colonna duo 10 – VIA MADDALENA – I Ragazzi/e della UMPF Music School 11 – VINIL – DJ Set in Vinile con DJ Erny e Dino Mione 12 – VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE – Dj set 13 – CIVICO5 – Dj set 14 – PIZZERIA AL CASTELLO / TOMMASINO – Notti Magiche musica 70/80/90 fino ai giorni nostri SPETTACOLO ITINERANTE 01 – STREET BAND – Esibizione musicale per le vie del centro storico della street band “Back on Street band” 02 – ARTISTI DI STRADA – Show artisti di strada e Trampolieri per le vie del centro storico ANIMAZIONE 01 – PIAZZA DEL POPOLO – Officina del Sorriso: truccabimbi, zucchero filato, mascotte cartoon e bolle di sapone 02 – PIAZZA DUOMO Piccoli per Sempre: Piccoli per Sempre: Baby Dance con divertente spettacolo di intrattenimento 03 – LARGO DIOMEDE – Party con Gheghè : ParkSport mini giochi, laboratori ricreativi, giochi giganti e bolle di sapone – Spettacolo di fuoco a cura di Dely De Marzo 04 – MONDADORI STORE – Letture a voce alta con le insegnanti: Dora De Cristofaro e Antonella Palladino