Dal 7 ottobre 2025 i cittadini pugliesi possono accedere attraverso un unico portale a una parte consistente dei servizi sanitari regionali. Il nuovo sistema integra il Fascicolo sanitario elettronico, le informazioni delle aziende sanitarie e diverse funzioni che in passato erano distribuite tra siti e piattaforme differenti.

Come spiegato nella presentazione del nuovo portale PugliaSalute , attraverso lo stesso punto di accesso è possibile consultare documenti sanitari, gestire alcune prenotazioni, pagare il ticket e utilizzare i servizi relativi alla scelta o alla revoca del medico.

Il cambiamento riguarda soprattutto il tempo impiegato nelle operazioni amministrative. Chi lavora durante gli orari degli sportelli può controllare una prenotazione la sera; chi vive lontano da un CUP può evitare uno spostamento; chi deve recuperare una ricevuta o verificare una data non è obbligato a telefonare.

La presenza di un servizio online, però, non garantisce da sola che il percorso sia semplice. Occorre che le informazioni siano facili da trovare, che le procedure richiedano pochi passaggi e che restino disponibili canali alternativi per chi ha difficoltà con gli strumenti digitali.

Il tempo perso prima della visita

Il dibattito sulle liste d’attesa si concentra principalmente sui giorni o sui mesi che separano la prescrizione dall’appuntamento. Prima di ricevere una data, tuttavia, il cittadino può trascorrere parecchio tempo tra telefonate, tentativi non riusciti e informazioni da recuperare.

La prima proposta potrebbe non essere compatibile con il lavoro. La struttura indicata potrebbe trovarsi troppo lontano. Una linea occupata obbliga a richiamare, mentre una disdetta comunicata tardi impedisce che l’appuntamento venga riassegnato rapidamente.

Sono inconvenienti che, considerati singolarmente, possono sembrare marginali. La loro somma rende però più difficile una procedura già delicata, soprattutto per chi deve prenotare più prestazioni, assistere un familiare o organizzarsi con orari poco flessibili.

I servizi sanitari online disponibili in Puglia permettono già di prenotare visite ed esami, pagare il ticket, disdire un appuntamento e consultare il Fascicolo sanitario elettronico. Le prenotazioni effettuate allo sportello o per telefono possono inoltre essere visualizzate attraverso lo stesso ambiente digitale.

Questi strumenti non aumentano automaticamente il numero delle prestazioni disponibili. Possono però evitare che la parte amministrativa occupi una mattinata intera o richieda diversi contatti con gli uffici.

Tempi d’attesa consultabili e dati aperti

La digitalizzazione interessa anche il monitoraggio delle prestazioni. La Regione Puglia pubblica periodicamente i dati relativi ai tempi prospettati ai cittadini al momento della prenotazione. Le prescrizioni vengono suddivise in quattro classi di priorità: urgente, breve, differibile e programmata. A ciascuna corrisponde un tempo massimo entro il quale la prestazione dovrebbe essere eseguita.

Nel quarto trimestre del 2025, il monitoraggio regionale dei tempi di attesa ha registrato 577.487 prenotazioni di primo accesso entro i tempi previsti su un totale di 614.855. La percentuale complessiva di rispetto delle scadenze indicate era quindi pari al 93,9%, mentre il privato accreditato contribuiva per il 19% ai volumi rilevati.

Il valore medio regionale non descrive necessariamente l’esperienza di ogni paziente. Alcune prestazioni possono presentare criticità maggiori e la situazione può cambiare da un territorio all’altro. La pubblicazione dei numeri permette comunque di valutare l’andamento del sistema partendo da informazioni verificabili.

I dataset dedicati alla salute sono consultabili anche nel portale regionale dei dati aperti , dove possono essere scaricati e rielaborati da cittadini, associazioni, ricercatori e organi di informazione.

Il rischio di lasciare indietro chi usa poco Internet

Portare i servizi sanitari sul web riduce alcuni ostacoli, ma può crearne di nuovi per chi non possiede uno smartphone, non utilizza abitualmente SPID o incontra difficoltà nella navigazione.

Il Rapporto annuale 2025 dell’Istat indica che il 45,8% della popolazione possiede competenze digitali almeno di base. Le differenze aumentano con l’età e restano marcate tra le diverse aree del Paese, con valori più bassi nel Mezzogiorno.

Per questo la diffusione dei portali non può coincidere con la scomparsa immediata di sportelli e assistenza telefonica. I servizi digitali devono affiancare i canali tradizionali, almeno finché una parte consistente della popolazione avrà bisogno di supporto.

Anche la progettazione delle piattaforme incide. Un percorso che richiede numerose autenticazioni, pagine poco leggibili o istruzioni difficili da interpretare rischia di trasferire online gli stessi problemi che si volevano eliminare.

Quando occorre cercare una prestazione privata

Nel servizio sanitario pubblico il cittadino accede a un sistema regionale di prenotazione. Nel settore privato, invece, le disponibilità sono distribuite tra numerose strutture, ciascuna con il proprio sito, i propri orari e le proprie modalità di contatto.

Una persona può conoscere il tipo di visita prescritta senza sapere quale centro abbia posto prima, quale tariffa venga applicata e quanto sia distante la sede. Per trovare queste informazioni può essere necessario consultare più pagine e chiamare diverse segreterie.

I marketplace sanitari raccolgono le proposte di più strutture e consentono di confrontare nello stesso ambiente luogo, costo e prima disponibilità. Tra questi c’è Cup 24.it il servizio precedentemente conosciuto come Cup Solidale che, secondo i dati comunicati dall’azienda, riunisce oltre 6.500 strutture ed è stato utilizzato da più di un milione di persone; la ricerca richiede mediamente meno di un minuto e le oltre 15.000 recensioni raccolte sulle principali piattaforme hanno una valutazione media di 4,5 stelle.

Il cambio di nome accompagna l’ampliamento nazionale della rete e l’accesso al servizio ventiquattr’ore su ventiquattro. La ricerca può quindi essere effettuata anche la sera o nel fine settimana, senza dover necessariamente contattare i centralini durante l’orario di lavoro. Il comparatore si limita alla parte organizzativa. La scelta della prestazione e la valutazione della sua appropriatezza rimangono affidate al medico e alla persona interessata.

Confrontare le opzioni senza affrettare la decisione

Raccogliere rapidamente le informazioni non significa dover scegliere in fretta. Una struttura può offrire un appuntamento immediato ma trovarsi lontano; un’altra può applicare una tariffa inferiore e avere disponibilità soltanto dopo alcune settimane. Il cittadino deve valutare l’urgenza indicata dal medico, il costo, la possibilità di spostarsi e gli impegni personali.

Avere questi elementi nella stessa schermata consente di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo alla decisione. Prima di prenotare è possibile controllare che la prestazione corrisponda alla prescrizione, confrontarsi con il medico o chiedere il parere di un familiare. La tecnologia risulta utile soprattutto quando elimina operazioni ripetitive: cercare numeri di telefono, aspettare in linea, annotare tariffe e verificare separatamente ogni data.

Servizi online più semplici, senza rinunciare all’assistenza

La Puglia ha avviato un percorso che concentra in un unico portale una parte crescente delle attività sanitarie digitali. La gestione online delle prenotazioni e la pubblicazione dei dati sui tempi d’attesa indicano una direzione precisa: riservare la presenza fisica alle situazioni in cui è realmente necessaria.

Il risultato dovrà essere valutato sulla base dell’esperienza dei cittadini. Non basta contare il numero delle funzioni disponibili; bisogna capire quante persone riescano a utilizzarle senza assistenza, quanto tempo venga effettivamente risparmiato e quali difficoltà continuino a presentarsi.

Sportelli, telefono e strumenti digitali rispondono a esigenze differenti. La soluzione più efficace non consiste nel sostituire un canale con un altro, ma nel permettere a ogni cittadino di scegliere quello più adatto.

Prenotare una visita richiederà sempre attenzione: occorre leggere le indicazioni, verificare la prestazione e organizzare l’appuntamento. Ciò che può essere evitato è il tempo perso tra linee occupate, informazioni sparse e procedure che costringono a ricominciare la ricerca da capo. (nota stampa).