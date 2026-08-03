Rodi Garganico, a Lido del Sole un incontro sul riciclaggio e la difesa della legalità economica

RODI GARGANICO – “L’arte del riciclaggio: quando il denaro sporco si traveste da economia reale”. È il titolo dell’incontro pubblico in programma martedì 4 agosto 2026, alle ore 21.30, in Piazza Giovanni Panunzio a Lido del Sole, dedicato al fenomeno del riciclaggio e alle strategie di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico.

L’iniziativa è promossa da ATAS Lido del Sole e dalla Pro Loco Lido del Sole, in collaborazione con l’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti, con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico.

L’appuntamento si svolgerà in un luogo dal forte valore simbolico: la piazza intitolata a Giovanni Panunzio, unica vittima di mafia del territorio foggiano riconosciuta dallo Stato italiano. Uno spazio che negli anni è diventato punto di riferimento per iniziative dedicate alla memoria, all’impegno civile e alla promozione della cultura della legalità.

Al centro della serata il tema del riciclaggio dei proventi illeciti, un fenomeno capace di alterare il mercato, danneggiare le imprese che operano nel rispetto delle regole e infiltrarsi nei settori dell’economia legale.

L’obiettivo dell’incontro è fornire ai cittadini strumenti di conoscenza per comprendere i meccanismi attraverso cui il denaro di provenienza criminale viene reinserito nei circuiti economici, producendo conseguenze negative sul piano sociale, economico e democratico.

Interverranno Emmanuele Di Fenza, consulente Anti Financial Crime ed esperto di normativa antiriciclaggio, e Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti e studioso dei fenomeni legati alla criminalità organizzata.

I relatori approfondiranno le dinamiche del riciclaggio, gli strumenti di prevenzione e il ruolo della società civile nel contrasto ai fenomeni criminali.

A moderare il dibattito sarà il prof. Nunzio Angiola, professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Foggia.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra esperti, cittadini e realtà associative, con l’obiettivo di rafforzare i valori della trasparenza, della responsabilità civile e della legalità economica.

Attraverso informazione, partecipazione e consapevolezza, l’iniziativa punta a costruire una comunità più attenta e preparata nel riconoscere e contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.