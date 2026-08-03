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RODI INCANTO Rodi Garganico, il 13 agosto il porto si accende con “Infinito incanto”

Mancano pochi giorni a "INfinito INcanto", l'evento che, giovedì 13 agosto 2026 alle ore 21:00, trasformerà la "Rosa dei Venti" del Porto Turistico di Rodi Garganico in una passerella unica sull'acqua

Rodi Garganico, il 13 agosto il porto si accende con "Infinito incanto"

Rodi Garganico, il 13 agosto il porto si accende con "Infinito incanto"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Gargano // Manfredonia //

Mancano pochi giorni a “INfinito INcanto”, l’evento che, giovedì 13 agosto 2026 alle ore 21:00, trasformerà la “Rosa dei Venti” del Porto Turistico di Rodi Garganico in una passerella unica sull’acqua.

La sfilata di Alta Moda dell’ “Atelier Valerié” di Torremaggiore e del brand maschile “AURUM” vedrà protagonisti 60 abiti creati appositamente per l’occasione e divisi in quattro atti dedicati ai quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Ad accompagnare i momenti moda, un cast artistico di grande impatto:
•MOMENTO ARIA: performance di Danza Aerea con Valentina Zuccarino & Veronica Viggiani,  in arte “DuoSparkle”. Campionesse Nazionali di Artistic Pole 2019, 2023 e 2024.
•MOMENTO TERRA : le sonorità della tradizione con “Aria Sonora”.
•MOMENTO FUOCO : la passione del tango con Alessandro Parascandalo.

A completare la serata momenti canori e di ballo oltre che musicali grazie alla presenza del maestro Michele Trematore.
Saranno oltre 100 gli addetti ai lavori coinvolti tra truccatori, parrucchieri, stilisti, tecnici, artisti e assistenti.

“Sessanta gli abiti disegnati e realizzati appositamente per l’occasione dedicati ai quattro elementi. I modelli proposti vanno dall’Alta Moda sposa alla cerimonia, attraversando la moda mare”- precisa Valeria Toriaco, direttrice creativa dell’ Atelier Valerié di Torremaggiore.

Al timone dello spettacolo, come negli ultimi 10 anni, Emilio Volgarino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.
Realizzato con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico e la partnership di numerose aziende locali, l’evento si preannuncia molto partecipato, previste centinaia di persone tra residenti, turisti e fruitori del porto.

Un appuntamento imperdibile che trasformerà il porto turistico di Rodi Garganico in un vero “Infinito Incanto” tra Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Info e accrediti stampa: Atelier Valerié – Torremaggiore.

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