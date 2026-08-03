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PARTITI Sondaggio politico Swg: Fratelli d’Italia e Pd in calo, cresce il Movimento 5 Stelle. Vannacci supera Avs

Il partito di Giorgia Meloni resta primo nelle intenzioni di voto, ma perde terreno. Futuro Nazionale sale al 6,7%

Sondaggio politico Swg: Fratelli d’Italia e Pd in calo, cresce il Movimento 5 Stelle. Vannacci supera Avs

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Politica // Politica Nazionale //

Cambiano gli equilibri nel panorama politico italiano secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 sulle intenzioni di voto in caso di elezioni.

Il dato principale riguarda il lieve calo dei due principali partiti: Fratelli d’Italia e Partito Democratico arretrano, mentre cresce il Movimento 5 Stelle. Prosegue inoltre la crescita di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che supera Alleanza Verdi e Sinistra.

Fratelli d’Italia, pur mantenendo saldamente il primo posto, registra una flessione dello 0,3%, attestandosi al 26,9%. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni conserva comunque un ampio margine di vantaggio sul Partito Democratico.

Il Pd guidato dalla segretaria Elly Schlein perde lo 0,2% e scende al 21,1%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2%, raggiungendo il 13,1%.

Rimane stabile Forza Italia, ferma al 7,7%, mentre continua la crescita di Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci registra un incremento dello 0,4% e sale al 6,7%, superando Alleanza Verdi e Sinistra, stabile al 6,4%.

Segnale positivo anche per la Lega, che passa dal 5,4% al 5,5%.

Più distanziate le altre forze politiche: Azione si attesta al 3,5%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,3%, Noi Moderati all’1,1% e Avanti Psi all’1%.

Il quadro fotografato dal sondaggio evidenzia quindi una fase di movimento all’interno del consenso politico, con i principali partiti che registrano variazioni contenute e alcune forze emergenti, come Futuro Nazionale, in crescita nelle preferenze degli elettori.

Lo riporta adnkronos.com

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