MANFREDONIA / MATTINATA – Ancora una segnalazione di una manovra estremamente pericolosa lungo la SS89 Garganica, nel tratto tra Manfredonia e Mattinata, all’altezza della Galleria Monte Saraceno.

Secondo quanto riferito da un automobilista, un veicolo avrebbe effettuato un sorpasso proprio in prossimità dell’imbocco della galleria, proseguendo nella corsia opposta nonostante la presenza della linea continua e il rischio per gli altri utenti della strada.

L’episodio ha suscitato indignazione tra gli automobilisti che percorrono quotidianamente questa arteria, già nota per il traffico intenso e per la particolare conformazione del tracciato. «Ogni giorno c’è qualcuno che mette a rischio la vita degli altri», è lo sfogo di chi ha assistito alla scena, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine lungo il percorso.

Dalla fotografia allegata sembra vedersi un’autovettura impegnata in una manovra di sorpasso nei pressi dell’ingresso della galleria. Tuttavia, da una singola immagine non è possibile ricostruire con certezza l’intera dinamica né accertare eventuali responsabilità.

L’auspicio degli automobilisti è che vengano intensificati i controlli su un tratto di strada dove il rispetto delle regole è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.