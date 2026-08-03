Puglia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 1 agosto 2026 nella regione sono stati realizzati due “5” da 16.296,19 euro ciascuno, per un totale di oltre 32mila euro complessivi. Una vincita è stata centrata a Tricase, in provincia di Lecce, presso “Tabacchi Rivendita N 10” in Via Cadorna, 8; l’altro premio è andato a Lucera, in provincia di Foggia, all'”Edicola” in Corso Manfredi, 11.

Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità in Puglia: secondo i dati più recenti elaborati da Agipronews, nel 2025 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a 1,5 miliardi. Per ciò che concerne i numeri relativi al SuperEnalotto, nella regione si segnala invece una flessione. La spesa si attesta a 52,53 milioni, in calo del 8,7% rispetto ai 57,3 milioni dei dodici mesi precedenti.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 agosto, sale a 204,1 milioni di euro.