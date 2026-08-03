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Home // Cronaca // Tragico incidente sulla SS89 Garganica: muore una persona, due feriti a Monte Sant’Angelo

MORTALE MONTE Tragico incidente sulla SS89 Garganica: muore una persona, due feriti a Monte Sant’Angelo

Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite.

Interno ambulanza, archivio

Interno ambulanza, archivio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 89 “Garganica”, nel territorio di Monte Sant’Angelo. Il sinistro si è verificato al chilometro 157,270 e ha coinvolto un’autovettura.

Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, Anas ha disposto la chiusura temporanea di una corsia di marcia, istituendo il senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie delle Forze dell’Ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.

 

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