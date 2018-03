Di:

Foggia, rubata cassaforte in chiesa San Pietro di via Fares: 4mila euro e assegni ultima modifica: da

Foggia – IGNOTI hanno derubato la cassaforte presente all’interno della chiesa San Pietro, in via monsignor Fares a Foggia. Dopo aver forzato la porta d’ingresso di un ufficio parrocchiale; i ladri avrebbero asportato la cassaforte a muro contenete la somma di 4mila euro e due carnet d’assegni.RAPINE IN CITTA’ – Sempre ieri notte, un uomo ha dichiarato la Polizia di essere stato avvicinato dai due rapinatori in via Cerignola i quali, sotto la minaccia delle armi, lo hanno costretto a farsi consegnare cellulari e 150 euro in danaro. In seguito la fuga.FURTO in uno stabile in viale Colombo. I ladri hanno portato via oggetti preziosi, denaro ed argenteria per un valore da quantificare. Il giorno prima il proprietario dell’appartamento era stato derubato del borsello contenente l’ingresso del vano.