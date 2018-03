M5Stelle a San Marco: inutile intervento Italia in Siria (Ftgallery)

Di:

San Marco in Lamis – IN occasione dell’incontro a San Marco in Lamis (Foggia) del deputati del M5S Stato Quotidiano ha intervistato, vice presidente della Camera dei Deputati,, portavoce alla Camera per il M5S e, membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Presenti all’evento anche i deputati, capo gruppo al Senato,e il giornalista

Stato: Qualche giorno fa il presidente Giorgio Napolitano ha nominato 4 nuovi senatori a vita. Qualcuno ha insinuato che siano 4 nuovi parlamentari per il PD alla modica cifra di un mln di euro all’anno.

Luigi Di Maio: Secondo me va rivisto il concetto del senatore a vita. Nel dibattito parlamentare della Costituente ci furono illustri personaggi componenti della Costituente che sostennero il fatto che se questi personaggi fossero stati così autorevoli, perché non si sarebbero candidati? Sicuramente i cittadini li eleggerebbero. In questo periodo il presidente della Repubblica non svolge più il ruolo di arbitro ma di un capitano che scende in piazza per una squadra. Noi del M5S subiamo di più questo stato come perchè Napolitano dovrebbe tutelare innanzitutto noi dell’opposizione. Se fa il capitano per una delle due squadre diventa difficile per noi guardare a lui come garante dei nostri diritti parlamentari. Non so se saranno 4 voti per Letta o contro Letta ma fa riflettere il fatto che uno di questi (la scienziata Elena Cattaneo, ndr) ha 51 anni e sarà un costo a vita per le casse dello Stato, specie in un momento in cui la maggioranza bulgara di Letta dice di voler riformare la funzione del Senato. Che senso ha nominare altri 4 senatori a vita se ora il Senato diventa la Camera delle Regioni? Ci sono diversi ipotesi sul ruolo che questi senatori potrebbero avere.

Giuseppe Brescia: Io vorrei aggiungere che se fosse vero che questi 4 senatori andassero ad appoggiare un governo Letta bis questo cosa la direbbe lunga su quanto questo governo sia attaccato con lo scotch. Un governo che viene fuori da un accordo assurdo che va già avanti da almeno 3 anni. Ci accusano di non voler prendere responsabilità di governo ma ribadiamo che possiamo andare al voto anche domani con questa legge elettorale oscena pur di uscire da questa palude in cui è finita l’Italia e dare finalmente un governo M5S a questo Paese.

SQ: Il presidente Enrico Letta sembra aver dato una sorta di silenzio/assenso alla prossima operazione militare in Siria da parte del presidente Barack Obama. Quale è la posizione del M5S sul conflitto, considerando che il nostro, specie in Sicilia ma anche le stazioni aeronautiche di Amendola (Foggia) e Gioia del Colle (Bari), è uno dei Paesi più prossimi a una eventuale risposta da parte del presidente Assad?

Di Maio: Sono stato in Sicilia e ho incontrato Giancarlo Cancelleri (Cittadino a cinque stelle eletto all’ARS, Assemblea Regionale Siciliana, ndr) e mi parlato del MUOS (Mobile User Objective System, un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza gestito da Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, ndr) che oltre ad costituire un grave problema di inquinamento elettromagnetico è anche un problema logistico visto che sorge a pochi km da Niscemi. Mi ha chiesto: “Perchè devo far diventare la mia gente un obiettivo militare?” In questi giorni Letta sta chiedendo ai governi francese e statunitense come l’Italia possa entrare nella guerra in Siria senza violare la nostra Costituzione. L’Italia è l’obiettivo Nato nel Mediterraneo più facile da colpire e bisogna ribadire che il nostro Paese non vuole avere niente a che fare con questa guerra.

Giuseppe Brescia: Sono stato per diversi anni volontario di Emergency prima di entrare nel M5S e indosso una maglietta contro la guerra in Siria. Anche il ministro della Difesa Emma Bonino ha ribadito più volte l’inutilità di un’azione militare in Medio Oriente. La situazione nella zona è molto delicata e un intervento sarebbe non risolutivo. Anche se spesso alla parole non corrispondono i fatti.

SQ: Molti commenti sul blog di Beppe Grillo.it chiedono a gran voce la creazione di una tv nel digitale terrestre per far conoscere il M5S a una grossa fetta dell’elettorato italiano che non ha accesso alla rete.

Di Maio: Il primo giornale in Italia, il Corriere della Sera, vende 500 mila copie al giorno, il blog di Beppe Grillo ne fa quasi 700 mila. Fare una testata nazionale non ci interessa in quando diventerebbe l’ennesimo giornale di partito. Bisogna tornare nei comuni a parlare direttamente con i cittadini nelle piazze rispondendo alla domande.

Brescia: La politica vera è l’agorà: tornare nelle piazze a parlare di quello che normale è chiuso nei palazzi.

SQ: Enrico Letta come Mario Monti è un membro del club Bilderberg, vale a dire il gotha della BCE, la banca centrale europea. A cosa serve chiedere il voto ai cittadini se poi la stessa BCA sembra determinare la politica economica e forse lo stesso premier italiano?

Di Maio: Nulla succede per caso. Sono 20 anni che i partiti tradiscono i loro elettori. Non sono più affidabili perché sono persone che fanno capo alle solite oligarchie, fondazioni, caste, multinazionali, banche. L’unico modo di bloccarli è smettere di votarli. Enrico Letta doveva essere il “nuovo” dopo Mario Monti e, dopo tanti proclami, anche lui è passato alla cassa dei rimborsi elettorali.

SQ: Secondo il sito Dagospia nell’inchiesta relativa al Monte dei Paschi di Siena sarebbero usciti i nomi di Massimo D’alema e Pier Luigi Bersani…

Brescia: Uno dei motivi della nascita del governo Letta è stato di proteggere entrambi, PD e PDL, dai relativi scandali. I partiti sono morti proprio perché hanno le mani legate.

SQ: Dopo l’on. Alessandra Moretti del Pd anche l’euro deputato Sonia Alfano parla di almeno 15 senatori del M5S pronti a passare in un governo del PD. Ma quest’ultima non era stata eletta grazie ai voti del M5S?

Giulia Sarti: Nel 2009 Beppe Grillo si portava in tutti i palchi per l’Italia Sonia Alfano e Luigi de Magistris nella campagna elettorale con Italia dei Valori. Mi dispiace dirlo ma Sonia Alfano, persona che stimo in quando presidente della Commissione Antimafia Europea, sembra quasi si voglia riciclare, cercando il favore del PD per tornare nella scena politica italiana. Trovo questo molto triste.

Giulia Sarti fa parte dell’Associazione Casa della Legalità e della Cultura, impegnata nel contrasto alle mafie e nella collaborazione con i reparti investigativi per inchieste su reati contro la pubblica amministrazione e ambientali ed è membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Per questo le chiediamo quando si ricomincerà a parlare di Giustizia e non di Silvio Berlusconi?

Bella domanda. Negli ultimi 20 anni in Italia i temi principali sono stati i processi di Berlusconi. La limitazione delle intercettazioni e la discrezionalità nell’azione penale che interessano al centro destra non hanno niente a che vedere con i veri problemi di questo Paese. Abbiamo depositato tante proposte di legge per combattere la corruzione, per riformare la prescrizione dei reati. Bisogna tornare a parlare di contenuti e non dei singoli problemi di una persona che tiene sotto scacco il Paese.

(A cura di Agostino Del Vecchio – a.delvecchio@statoquotidiano.it)

FOTOGALLERY



Redazione Stato@riproduzioneriservata