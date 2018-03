Omicidio a Vieste: morto Giampiero Vescera

Di:

Vieste. UN 27enne di Vieste, Giampiero Vescera, è stato ammazzato stamani con alcuni colpi di pistola. Il corpo è stato trovato questa mattina nei pressi di una stazione di servizio sulla strada per Vico del Gargano. L’uomo era cognato di Marco Raduano considerato esponente di spicco della criminalità organizzata.

Arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nell’agosto 2015

Vescera era stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nell’agosto 2015 – con altre due persone residenti a Vieste – per i reati di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e ricettazione. I provvedimenti erano stati emessi dal GIP del Tribunale di Larino (CB) – su richiesta della Procura della Repubblica dello stesso centro molisano – sulla base delle risultanze di un’accurata attività d’indagine svolta dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Foggia, in sinergia con il Nucleo Investigativo di Campobasso e con la Compagnia CC di Termoli (CB).

Le indagini, sviluppate mediante attività tecnica e numerosi servizi di riscontro sul campo, avevano consentito di accertare che i 3 uomini, in data 16 giugno 2015, nella zona industriale di Termoli, a bordo di un’autovettura monovolume, agendo a volto coperto ed armati di pistole, avevano affiancato un furgone adibito al trasporto di tabacchi lavorati per conto dei Monopoli di Stato, intimando al conducente di arrestare la marcia. Uno dei malviventi quindi si metteva alla guida del mezzo, conducendolo in un capannone abbandonato, situato a breve distanza. Qui i rapinatori avevano tagliato con un flessibile la lamiera del mezzo e trasbordavano l’intero carico, consistente in circa 900 kg di sigarette nazionali ed estere, su un Iveco Daily.

