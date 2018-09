Caporalato, Di Maio incontra i sindacati a Foggia

Di:

“Un’iniziativa molto importante che rappresenta un tentativo di dare, a partire dal territorio, una risposta alla tragedia del lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”. Così i sindacati dei lavoratori agricoli hanno accolto la convocazione da parte del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, del vertice in programma oggi, lunedì 3 settembre a Foggia, presso la prefettura.

A sostegno dell’iniziativa assunta dal vice premier, Fai-Flai-Uila hanno organizzato un presidio che si svolgerà, in concomitanza con il vertice, davanti al palazzo della prefettura a Foggia. “Vogliamo sottolineare con forza – affermano i tre sindacati dell’agricoltura – che le nostre organizzazioni ci sono e sono impegnati a costruire una risposta condivisa ed efficace per combattere il lavoro nero in agricoltura, a partire dalla completa attuazione della legge 199 del 2016, in particolare le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità che consideriamo come unica alternativa possibile a un mercato del lavoro gestito dai caporali”.

fonte http://www.rassegna.it/articoli/caporalato-di-maio-incontra-i-sindacati