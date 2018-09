Galleria Monte Saraceno, da questa sera chiusura notturna

Di:

Dalle ore 19.30 di oggi, lunedì 3 settembre, la galleria di Monte Saraceno sulla strada Manfredonia-Mattinata verrà nuovamente chiusa tutte le notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì su venerdì nella fascia compresa tra le 19.30 e le 7.30 del giorno successivo (con riapertura, quindi, a partire dalle ore 7.30 del venerdì e per tutti i fine settimana);

Dalle ore 7.30 di lunedì 17 settembre in poi, infine, le attività lavorative riprenderanno H24 fino all’ultimazione dell’intervento prevista entro i primi mesi del 2019.

L’intervento – del valore complessivo di circa 5 milioni di euro – consiste nella installazione di Panelli a Messaggio Variabile, colonnine SOS ed impianto di illuminazione d’emergenza, oltre che nella sostituzione di vecchie lampade con altre di nuova generazione (Led) e di nuovo sistema di ventilazione; l’adeguamento degli impianti consente inoltre il conseguimento del risparmio energetico.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.