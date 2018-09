Manfredonia. Tentano di scassinare distributori automatici: arrestati 3 giovani

Di:

Manfredonia, 03 settembre 2018. Sono 3 i giovani, 2 dei quali minori, arrestati ieri dai Carabinieri di Manfredonia con l’accusa di aver tentato di scassinare dei distributori automatici di bevande e alimenti in via Gargano.

I giovani sarebbero stati colti in flagranza di reato, per poi essere condotti in Caserma.

Seguono ulteriori aggiornamenti.

Redazione StatoQuotidiano.it