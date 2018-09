Puglia: discreto ma con ancora il rischio di qualche locale fenomeno

Di:

Bari. Le regioni del basso versante adriatico sono ancora lambite da una circolazione depressionaria. Avvio giornata ancora soleggiato ma nel pomeriggio nuovi acquazzoni o temporali potranno localmente formarsi su dorsale molisana, nord Lucania e alta Puglia. Migliora poi in serata anche se nuovi fenomeni potrebbero giungere dal mare sui settori costieri di Molise e Puglia garganica. Temperature stabili o in locale flessione. Venti in rinforzo da NO. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Mari tendenti a mossi.

Martedì 04 Settembre Discreto ma con ancora temporali diurni

MARTEDI’: La depressione dei giorni scorsi tende lentamente ad esaurirsi lasciando tuttavia esposte le regioni del basso versante adriatico a correnti settentrionali. Giornata discreta ma con ancora la possibilità di qualche fenomeno al mattino sulla Puglia garganica nonché nel pomeriggio su dorsale molisana e interne pugliesi. Temperature stabili o in locale rialzo. Venti deboli o moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mossi a mossi.

Mercoledì 05 Settembre Bel tempo con isolati fenomeni diurni

MERCOLEDI’: Un promontorio anticiclonico si spinge verso le nostre regioni. Correnti settentrionali si spingono verso le nostre regioni favorendo ancora la formazione di qualche fenomeno diurno sulla dorsale. Meglio su coste e pianure con ampi spazi soleggiati. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti sino a moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi.