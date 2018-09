Romani “Festa patronale tutti presenti.. dipende!!!

Di:

Manfredonia. ”A proposito sempre di festa patronale con la #Giunta e i #ConsiglieriComunali di maggioranza totalmente assenti in #Processione e al #Pontificale.

Dov’è l’amore per questa città, solo decantata e mai praticata?. Desolante constatare l’isolamento e il netto distacco di una politica e un’amministrazione che non ha nessun feeling con il suo #Sindaco. Tutto ciò non è passato inosservato al popolo #Sipontino che ha visto in quella “assenza istituzionale” i totale lassismo per non dire menefreghismo ad opera di una truppa di politici allo sbando.

Bene inizia Settembre, e non sfuggirà a nessuno che gli stessi consiglieri #assenti, torneranno tutti #presenti in aula a sostenere questa pseudo-maggioranza agonizzante.

Che la #MadonnadiSiponto ci accompagni sempre!”.

(A cura di Cristiano Romani, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia)