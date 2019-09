Autobus a fuoco nelle campagne di Manfredonia: salvo autista

Di:

Distrutto un pullman privato nelle campagne di Manfredonia, che viaggiava senza passeggeri. È successo lungo la SP 59, in località ‘Beccarini’. Forse un guasto al motore alla base dello sprigionarsi delle fiamme alimentate dal vento. Salvo l’autista. È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco da Manfredonia, con l’ausilio di un’autobotte giunta da Foggia. Per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio è stato necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia.