“Best Italian Beach”. Sul podio “La Roca Solarium” di Manfredonia e Spiaggia Azzurra

Polignano a Mare (BARI) – Cala San Giovanni è, per il secondo anno consecutivo, la migliore spiaggia italiana. A decretare l’ambito riconoscimento è stato il portale Mondo Balneare che, da quattro anni, assegna gli oscar ai lidi più belli presenti su tutto il territorio nazionale. Con ben 15049 voti Cala San Giovanni, già dodici volte bandiera blu e quattro volte bandiera verde, è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria “Best Italian Beach”, distanziando al secondo posto La Roca Solarium di Manfredonia (9488 voti) e Spiaggia Azzurra di Rodi Garganico (4575). Mondo Balneare ha inoltre premiato anche altri lidi nelle differenti categorie Best Beach Bar e Best Beach Design dove si sono distinte anche altre spiagge pugliesi. (Il comunicato completo è sul sito mondobalneare.com)

Il titolo conquistato dal lido Cala San Giovanni, consente alla Puglia di aggiudicarsi un punto importante nella storica sfida turistica con le altre regioni ed in particolare con l’Emilia Romagna, rinomata anche per i suoi litorali, ma che proprio nella categoria Best Italian Beach cede il passo alla Puglia, a Polignano a Mare ed alla sua Cala San Giovanni. “Si tratta di un riconoscimento che gratifica una stagione ricca di emozioni”, ha commentato l’amministratore del lido Antonio Pellegrini. “Io e la famiglia che rappresento nella gestione del lido, abbiamo dato il massimo per far sì che quella trascorsa fosse una stagione speciale, ricca di eventi, di concerti (anche al pianoforte), animazione, relax e divertimento. Dedichiamo questo premio ai nostri clienti, ma anche all’intero staff che ha permesso il raggiungimento di questi risultati. Infatti, il 10 ottobre a Rimini, a ritirare il premio ci saranno tutti i ragazzi, nostri dipendenti, che hanno reso speciale questa estate 2019”.