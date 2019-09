Consiglio comunale Foggia, Landella fiducioso per i conti

Di:

Approvazione del rendiconto di gestione 2018 e della salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione 2019-2021 e dell’assestamento generale, dichiarazione del sindaco di Foggia, Franco Landella: “Il voto compatto della maggioranza di centrodestra sui documenti di bilancio è la dimostrazione tangibile del buon lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nell’ultimo quinquennio.

Il percorso verso l’uscita dal cosiddetto ‘Decreto Salva Enti’ è oggi più lineare e più agevole ed il risanamento dei conti è più robusto. Sono passi in avanti significativi, che accorciano i tempi per uscire dalla ‘gabbia’ del ‘Decreto Salva Enti’ e di conseguenza per poter aprire le porte anche alla possibilità di nuove assunzioni, passaggio fondamentale per un Ente in grave carenza di personale. Circostanza che ovviamente incide sulla quantità e sulla qualità dei servizi erogati alla nostra comunità, che comunque abbiamo cercato di mantenere invariati senza incrementare la pressione fiscale”.