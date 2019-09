Consiglio regionale, ricordato ex sindaco San Severo

Di:

Avviati i lavori della seduta consiliare dedicata alla discussione di interrogazioni ed interpellanze urgenti e ordinarie.

L’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento per commemorare Michele Cologno, scomparso il 29 agosto scorso, all’età di 79 anni.

Il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo ha inviato l’Assemblea ad unirsi nel ricordo di un collega che ha fatto parte della V legislatura consiliare dal 1990 al 1995.

Loizzo ha ricordato che Cologno, socialista, sindaco della sua San Severo dal 1981 al 1986 e dipendente della Regione Puglia (operatore presso il Centro Servizi di programmazione culturale di San Severo), ha svolto in politica incarichi direttivi importanti, segretario provinciale del Partito Socialista di Capitanata negli anni Ottanta e più di recente responsabile politico del Partito Socialista Dauno.

Eletto nel maggio 1990 in Consiglio regionale nelle liste del Partito Socialista, è stato per un breve periodo assessore agli affari generali nella Giunta minoritaria guidata da Cosimo Convertino nell’autunno del 1992.

Da marzo 1994 alle regionali dell’aprile ‘95 ha retto l’Assessorato alla Sanità nel governo regionale quadripartitico di Giuseppe Martellotta.

“Ho conosciuto in quegli anni – ha concluso Loizzo – da segretario della CGIL, l’assessore Cologno, in qualità di assessore alla sanità. Con questi riconoscimenti partecipiamo al dolore della famiglia”.