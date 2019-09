Foggia, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Tigotà in via Natola

Di:

Foggia. Tigotà, marchio di eccellenza della Gottardo S.p.A. specializzato in prodotti per il benessere della persona e la cura della casa, inaugura ufficialmente il nuovo store di Foggia in Via Natola 4, già aperto dal 7 agosto scorso, quando aveva fatto registrare un boom di affluenza.

Per tutta la giornata sono in programma animazione per bambini, truccabimbi, palloncini e zucchero filato, omaggi e gadgets per i clienti.

Giulia Carraro Relazioni con la stampa Tigotà