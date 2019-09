Foggia. Test di Medicina, 712 candidati per 100 posti disponibili

Di:

Oggi al multisala “La Città del Cinema” (in piazzale Anna De Lauro Matera, a Foggia) si sono svolte le proveministeriali per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia(100 posti banditi) e Odontoiatria e Protesi dentaria(altri 50) dell’Università di Foggia: 735 le domande pervenute, ma a presentarsi ai testsono stati in 712. Le operazioni di identificazione dei candidati hanno avuto inizio alle 7,30 e sono proseguitefino alle 10,30, mentre il via allaselezione è scattatoalle 11,00 (come nel resto d’Italia). Cento minuti a disposizione di ciascun concorrente, durante cui rispondere a 60 quesiti con soluzione multipla.

Come sempre numeri importanti quelli dei test per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, numeriche hanno impegnatoa fondo la macchina organizzativa dell’Università di Foggia: per l’occasionedispiegate74 unità del personale Tecnico-Amministrativoin 6 sale de “La Città del Cinema”. Tra le curiosità digiornata l’età dellapiù giovane concorrente (una donna del 2002, 17anni) e quella del più adulto(un uomo 53enne). I candidati provenivano da diverse regioni italiani, tra le più distanti Sicilia e Calabria, ma anche dall’estero (una candidata è arrivata dall’Albania).

«Tutto si è svolto regolarmente– argomenta ilDirettore generale dell’Università di Foggia, dott.ssa Teresa Romei – grazie alla maturità dei candidati e soprattutto grazie allo spirito di collaborazione del nostro personale, sia tecnico-amministrativo che docente. Insieme al Rettore, prof. Maurizio Ricci, intendo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile l’allestimento e l’organizzazione di questa giornata, trascorsasenza intoppi e senza problemi. Indipendentemente dalle diverse opinioni che se ne possono avere, questi test così severi e selettivi rappresentano il primo step per la carriera dei medici di domani. A tutti i concorrenti che, per poterli sostenere hanno dovuto fare sacrifici, non può che andare il nostro più sincero in bocca al lupo».

fotogallery enzo maizzi