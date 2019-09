Manfredonia. Caos al cimitero per la Samara Challenge, interviene Polizia

Di:

Manfredonia, 3 settembre 2019. La psicosi Samara torna a colpire. Tre individui travestiti dal celebre personaggio horror si sarebbero aggirati nei pressi del cimitero nel corso della serata e, giunta la Polizia e la Guardia di Finanza, si sarebbero intrufolati nel cimitero per sfuggire alle autorità. Gli agenti hanno immediatamente cominciato le ricerche, mentre all’esterno una folla di curiosi, per la maggior parte adolescenti, sarebbe accorsa sotto la pioggia per assistere alla vicenda, non senza creare confusione. Gli agenti esortano a ristabilire l’ordine pubblico. Nel frattempo, sarebbe stata avvistata un’altra persona travestita da Samara nei pressi della Pineta di Siponto.