Mons. Paolo Borgia nominato Arcivescovo titolare di Milazzo

Oggi, a mezzogiorno, presso la Curia Arcivescovile di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, il Vescovo Franco ha annunciato che papa Francesco ha eletto il Rev.do Mons. Paolo BORGIA, del clero di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Arcivescovo titolare di Milazzo, affidandogli l’ufficio di Nunzio Apostolico.

Ecco il testo ufficiale:

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo titolare di Milazzo il Reverendo Monsignore Paolo BORGIA finora Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, affidandogli allo stesso tempo l’ufficio di Nunzio Apostolico.

– Nato a Manfredonia (Foggia) il 18 marzo 1966

– Ordinato sacerdote il 10 aprile 1999

– Incardinato a Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

– Laureato in Diritto Canonico

– Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 1° dicembre 2001, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie nella repubblica Centrafricana, in Messico, Israele, Libano; presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e presso la Sezione per gli Affari Generali della medesima Segreteria di Stato.

– Nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il 04 marzo 2016

– Lingue conosciute: inglese, spagnolo, francese.