Nubifragio a Foggia, sottopasso allagato, allerta nelle prossime ore

Il nubifragio di ieri ha allagato le strade del centro e della periferia e il sottopasso di viale Fortore. Interventi dei Vigili del fuoco per box e scantinati. Per il foggiano l’allerta maltempo della protezione civile della Puglia fa riferimento al codice arancione, allerta con validità dalle 8 odierne per dodici ore. Il peggioramento meteo riguarda, nelle previsioni, l’intera Puglia.