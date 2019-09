Problemi alla ASP di Manfredonia, Ruggeri risponde a De Leonardis

Di:

I problemi di carattere finanziario della ASP “Smar” di Manfredonia sono stati posti da Giannicola De Leonardis in un’interrogazione che evidenzia la natura storica della strutture e le presenza importante che riveste nel territorio.

A seguito dell’interrogazione il Governo regionale ha provveduto a sostituire il commissario straordinario, con il quale ha avuto luogo un’audizione in Commissione Sanità in cui sono state evidenziate le trattative in corso con l’ASL Foggia al fine di consentire il passaggio del personale della fondazione alla stessa ASL, che aveva rimodulato l’accordo con la cooperativa che forniva tutti i servizi di assistenza agli utenti.

L’assessore al Welfare Salvatore Ruggeri ha fatto presente che la nomina del nuovo commissario risale al 25 maggio e che si è in attesa a breve delle indicazioni che saranno fornite dello stesso per cercare di riportare la gestione ad una situazione che possa dare risultati che si attendono e risolvere le problematiche poste.