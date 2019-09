“Risolto il disservizio con l’ASE di Maanfredonia”

Di:

In seguito alla pubblicazione dell’articolo in cui questa mattina non era stato effettuato lo svuotamento di un mastello di organico in Via Monfalcone, 68 – zona Monticchio a Manfredonia il sig. Francesco Barbone dell’ASE scriveva subito dopo nei commenti, prendendosi l’impegno, che sarebbero intervenuti nel pomeriggio e così è stato. Pertanto grazie dell’interessamento.

Vista la mole dei cassonetti che raccogliete mi rendo conto che può capitare che qualcuno vi sfugga. Augurandomi di non dover più scrivere agli organi di stampa per tali inconvenienti chiedo pertanto all’ASE, al fine di avere una collaborazione attiva tra la cittadinanza e la vostra azienda, se è possibile sapere quali sono i numeri di telefono a cui chiamare in questi casi visto che questa mattina ai numeri che ci avete dato: 0884/542896, 0884/532965 e 3456558565, per più di un’ora, non ha risposto nessuno.

Infine un ringraziamento doveroso a StatoQuotidiano.it per la celerità nella pubblicazione. Grazie alla vostra redazione sono sempre riuscito, fino ad oggi, a risolvere i problemi con l’amministrazione comunale.

Grazie di esserci.