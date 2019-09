Truffe sul reddito di cittadinanza: come si scoprono

Di:

La cronaca recente è piena di episodi di gente che percepisce il reddito di cittadinanza senza averne diritto: la Guardia di finanza – che dispone di un apposito Nucleo per il controllo della spesa pubblica – stima che i livelli di frode arrivano quasi al 70% dei casi sottoposti a controllo. Sono già state scoperte 26mila 137 frodi in tutti i comparti della spesa assistenziale, soprattutto false dichiarazioni per ottenere il reddito, dietro le quali si nasconde una realtà ben diversa: si tratta di soggetti che lavorano in nero, possiedono beni patrimoniali che non hanno indicato, affittano case in nero o addirittura compiono attività illecite, dall’usuraio al parcheggiatore abusivo.

Vista la diffusione di queste truffe, la Guardia di finanza ha deciso di intervenire in maniera massiccia con i propri reparti ed ha ora messo a punto dei metodi d’indagine per «colpire a fondo, senza sconti», tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza «senza averne diritto», come dichiara il Comando generale in una recente direttiva.

fonte laleggepertutti