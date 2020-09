4 giochi di carte da giocare in compagnia sulla spiaggia

Col suo arrivo la stagione estiva porta con sé quei momenti di relax così attesi sotto l’ombrellone, o di giornate intere passate con amici. Quando poi arrivano le festività natalizie e ci si trova riuniti attorno al tavolo di famiglia, ecco che riaffiora l’occasione di giocare in compagnia. Il gioco che non a caso aggrega grandi e piccini ormai da secoli è senza dubbio quello delle carte, con i suoi mille colori e varianti a seconda del paese di provenienza.

Come spesso accade però, che si tratti di partire per un lungo viaggio in treno, o per una giornata in spiaggia coi parenti, ciò che si tende a dimenticare di inserire in valigia sono proprio le carte da gioco!

Anche in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto! Basta infatti disporre di uno smartphone o di un tablet per approfittare dei numerosissimi giochi di carte online, accrescendo così le proprie skill in fatto di giochi, vivacizzando un lungo e noioso viaggio in treno o in pullman, e cogliendo persino l’occasione di creare gruppi di interazione se si sceglie l’opzione torneo.

In questo articolo passiamo in rassegna la classifica dei 4 giochi di carte online più popolari di sempre

Fra i giochi più amati da Nord a Sud dello stivale non possiamo non citare la briscola. La briscola online prevede pressoché le stesse regole delle carte fisiche, e quindi il gioco si svolge con un mazzo di 40 carte napoletane, si aggiudica la vittoria chi ha giocato la carta di briscola col valore più alto, e nel caso in cui nessuno riesca a ottenere la briscola, vince allora chi ha la carta più alta. Il valore delle carte consiste in Carichi, Figure e Lisci, vince chi totalizza un minimo di 61 punti su un totale di 120.

Scala 40, anche questo molto apprezzato e giocato, il gioco ha come obiettivo è quello di vincere sugli avversari totalizzando un punteggio stabilito. Si gioca con due mazzi di carte francesi, compresi i jolly, per un totale di 180 carte. Ad ogni giocatore spettano 13 carte distribuite dal mazziere, segue poi l’opzione di scelta fra pescare o raccogliere, creando combinazioni e scegliendo se scartare o meno.

Il burraco, è un gioco che pare essere fra i prediletti dagli italiani, si svolge con un mazzo di 108 carte francesi, comprese di jolly. l’obiettivo è quello di precedere l’avversario nel liberarsi del mazzo di carte, realizzando una scala di sequenze e combinazioni. Il vincitore è colui che realizza almeno un burraco.

In ultimo il tressette, sempre presente sui tavoli di gioco, o nella lista di giochi di carte online più amati, è un gioco che si basa su due obiettivi: vincere o perdere, se il fine è quello di vincere, bisogna totalizzare il maggior numero di punti rispetto all’avversario, se lo scopo è quello di perdere, allora bisogna realizzare il minor numero di punti. Il mazziere viene scelto in modo casuale. (Nota stampa)