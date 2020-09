A tu per tu con il Manfredonia Calcio 1932 – Alessandro Morra

Manfredonia, 03 settembre 2020. Decimo acquisto del Manfredonia Calcio 1932 è Alessandro Morra, classe 1999. Cerignolano di nascita si forma calcisticamente nel settore giovanile del Foggia Calcio, rivestendo nelle sua trafila calcistica giovanile il ruolo di capitano, assegnato, a chi evidentemente evidenziava doti personali da leader.

Vanta una esperienza con lo Sporting Molfetta in serie D e poi Barletta e San Severo. Riveste il ruolo di centrocampista, in grado di operare sia in fase di interdizione che di costruzione della manovra di gioco.

L’essere approdato al Manfredonia Calcio è motivo di orgoglio per il giovane centrocampista, desideroso, quanto prima, di misurarsi con gli avversare nella mitica fossa dei leoni dello stadio Miramare.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 03 settembre 2020.