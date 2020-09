Abbandonata dalla mamma, Giovanna da 2 mesi vive in ospedale

(Gazzetta del Mezzogiorno). Giovanna (nome di fantasia) la bimba nata lo scorso 5 luglio al «mons. Raffaele Dimiccoli» di Barletta, è ancora nella sua culletta del reparto di pediatria e neonatologia coccolata e assistita in tutto e per tutto dal personale infermieristico e medico della struttura. La mamma, subito dopo il parto, le ha dato nome e cognome, ma poi deve essere intervenuto un «ripensamento» e la bimba è stata lasciata in ospedale. E’ bene chiarire che il comportamento della mamma di Giovanna è dettato da tante e troppe cause legate alla sua esistenza e al precario stato di salute. Il Tribunale per i minorenni di Bari nei giorni scorsi ha emanato un provvedimento di collocazione della piccola in una struttura protetta. Il provvedimento del Tribunale è stato notificato nei giorni scorsi al Comune del sud foggiano di origine della mamma e al tutore della bambina e dei suoi fratellini e amministratore di sostegno della mamma. Da parte dei servizi sociali del Comune non vi è stata ancora la comunicazione dell’individuazione della struttura per il conseguente trasferimento e comunicato. Fonte: GdM