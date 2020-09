Foggia, ha contatti con parente Covid ma non gli fanno il tampone

(foggiatoday) Ha avuto contatti con un parente risultato Covid-positivo, ma non riesce ad effettuare il tampone. Così un ragazzo, domiciliato a Foggia per lavoro, resta ‘ostaggio’ della burocrazia, “sequestrato in una condizione di sospensione della propria vita privata e lavorativa”. E’ in breve quanto denunciato in una lettera inviata ai vertici dell’Asl di Foggia e del settore di promozione sanitaria della Regione Puglia. Fonte: foggiatoday