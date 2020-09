Il Castello di Monte su Horror Magazine “Il fantasma di Bianca Lancia si aggira tra queste mura”

“Presso Monte Sant’Angelo, provincia di Foggia, si erge il bel maniero che prende il nome dal paese. Il fantasma di Bianca Lancia, una nobile donna amante di Federico II, si aggira tra queste mura. L’imperatore era molto geloso di lei, tanto che il castello fu costruito proprio per tenerla reclusa, fino a quando, stremata dalla solitudine, la dama decise di porre fine alle sue sofferenze gettandosi da una torre. Nel punto esatto in cui la donna si lanciò pare sia cresciuta una pianta selvatica dell’identico colore della veste che lei indossava. Durante i mesi più freddi dell’anno, lo spettro fa sentire tutta la sua disperazione: in tanti hanno potuto ascoltare i suoi lamenti e il suo pianto”.

Fonte: horrormegazine