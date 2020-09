Manfredonia. Guardie Ambientali: da mesi perdita d’acqua potabile e AQP non interviene

Manfredonia, 03 settembre 2020. Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli sul territorio per la salvaguardia ambientale, hanno scoperto un increscioso problema di sperpero di acqua potabile (bene prezioso per la collettività) sul nostro territorio, a causa di problemi sulle condotte dell’acquedotto pugliese.

Le zone interessate dalla perdita di acqua potabile sono in località Posta del Fosso in agro di Manfredonia. La conduttura in oggetto è sulla tubazione che viene spinta con i motori da Manfredonia FG verso Monte Sant’Angelo FG, la fuoriuscita d’acqua è di circa 4/5 litri al secondo per un periodo di 4 mesi circa, il calcolo della perdita di acqua e spreco di soldi pubblici è impressionante.

L’altra tubazione, è in località Masseria Isidoro nei pressi dell’impianto di sollevamento acqua, AQP in agro di Manfredonia, la perdita d’acqua potabile di questa tubazione è di circa 1 litro al secondo, periodo di perdita ottobre 2019 circa, anche su questa, facendo dei conti è sconcertante.Basti pensare, che tenere aperti quattro rubinetti ininterrottamente per 28 ore, e considerato che da un rubinetto escono 8 litri al minuto – cioè 480 litri all’ora – per 28 ore fanno 13.440 litri d’acqua, moltiplicato per 4 rubinetti arriviamo a 53.760 litri d’acqua, vale a dire il consumo medio giornaliero di 300 persone. Un vergognoso spreco di un bene prezioso (e pubblico), per tanti aspetti: l’acqua è un bene prezioso che non possiamo di veder sperperato in questo modo e con le autorità che non intervengono, basti pensare poi, che a tante famiglie gli viene chiusa l’erogazione dell’acqua solo perché morosi di qualche centinaio d’euro (questo anche nel periodo di Lokdawn) e questo fa molto male.

Questa mattina dichiara Manzella, ha denunciato nuovamente agli organi preposti, la vergognosa situazione alle condutture dell’acquedotto, con un immediato intervento risolutivo del problema, nel rispetto di tutta la collettività.

Alessandro Manzella