Manfredonia, ufficiale: ad oggi 3 positivi Covid. Due donne a casa e un uomo ricoverato

Manfredonia, 03 settembre 2020. Al momento, sono 3 i cittadini residenti nell’area geografica di Manfredonia (escludendo Borgo Mezzanone) risultati positivi al nuovo coronavirus Covid_19, all’esito dei test effettuati dai laboratori di competenza. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale.

Manfredonia era risultata “Covid free” dopo la negatività comunicata, in esclusiva da StatoQuotidiano, di un ragazzo già risultato positivo dopo il rientro da una vacanza dall’Estero. I familiari e i contatti stretti dello stesso erano risultati tutti negativi.

Solo poche ore ed è arrivata la notizia relativa alla positività di un uomo (che risulterebbe ricoverato in ospedale a Foggia), e stamani anche di due donne (1 in isolamento domiciliare sintomatica) e un’altra sempre in isolamento positiva e asintomatica.

Seguono aggiornamenti di StatoQuotidiano.it. In corso le indagini epidemiologiche sui casi di positività riscontrati.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it