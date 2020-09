Manfredonia. “Viale Giuseppe di Vittorio, ex Inps: per i pedoni è un pericolo quotidiano”

Manfredonia, 03 settembre 2020. Uno dei pericoli maggiori cui può essere esposto un pedone è quello di essere investito da un’autovettura. Questo pericolo, logicamente, si amplifica nei casi in cui la segnaletica orizzontale è non è chiaramente visibile sul manto stradale o è addirittura inesistente.

Abbiamo a tal proposito ricevuto una segnalazione da parte di un nostro concittadino, il sig. Antonio Conoscitore, il quale ha evidenziato come i pedoni, rischino seriamente di essere investiti durante l’attraversamento pedonale, sito in viale Giuseppe Di Vittorio, nei pressi dell’ex palazzo dell’Inps. Vi sono in effetti due problemi, il primo è rappresentato dall’assenza di strisce pedonali che inducano l’automobilista a rallentare ed arrestare la corsa della propria auto in caso di attraversamento pedonale, mentre il secondo è rappresentato dalla forte velocità cui giungono i veicoli, alimentata da una lunga discesa.

Non sono rari i casi in cui diversi pedoni sono stati investiti e subito conseguentemente gravi lesioni, specialmente nelle ore notturne, allorquando la illuminazione pubblica è davvero insufficiente.

L’auspicio, conclude il sig. Conoscitore è che il comune installi un autovelox per indurre gli automobilisti a rallentare, soluzione, difficilmente attuabile per il costo esoso dell’apparecchio di rilevamento della velocità. Una soluzione più economica sarebbe quella di installare i dissuasori di velocità sul manto stradale ma anche in questo caso, probabilmente, il Comune avrebbe difficoltà a far fronte ai relativi costi.

Nelle more, auspichiamo che gli automobilisti siano più disciplinati ed attenti alla incolumità dei pedoni.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 03 settembre 2020.