Marianna Natale: “La politica è ancora troppo maschile, lavoriamo in sinergia”

Riceviamo e pubblichiamo per La Regione delle donne– focus dedicato alle elezioni regionali che, per la prima volta, si svolgeranno con la legge sulla doppia preferenza- l’intervento di Marianna Natale, 38 anni, di S. Giovanni Rotondo. E’ candidata nella lista della Lega con Fitto presidente.

Prima degli eletti alle elezioni comunali nel 2019, è stata consigliere di maggioranza con Cascavilla sindaco.

“Premesso che i punti trattati dalle colleghe candidate alla Regione sono per la maggior parte pienamente condivisibili, credo sia necessario e fondamentale dare più attenzione alle madri single che vivono condizioni di disagio occupazionale e garantire loro e i propri figli la giusta dignità e serenità.

E’ necessario creare o potenziare consultori e punti di ascolto dedicati al mondo femminile dove ogni donna si possa sentire accolta e, soprattutto ascoltata. Ancora oggi, ahimé, molte donne vengono abusate e maltrattate. Il più delle volte non hanno il coraggio di denunciare. Quando dico “ascolto” intendo che i consultori devono andare nel senso di favorire la cultura della vita.

Infine un appello: nel mondo della politica purtroppo prevale ancora una forte maggioranza maschile, e noi tutte sappiamo quanto può valere una Donna e che capacità di gestione può avere. Facciamo squadra, lavoriamo in sinergia e facciamo in modo che i punti trattati diventino realtà. Io do piena disponibilità”.